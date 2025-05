Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Operasjonen er en del av en større opptrapping som har skjedd i Gaza den siste uka.

– Gjennom den siste uka har flyvåpenet foretatt en første angrepsbølge, der de har rammet over 670 Hamas-terrormål over hele Gaza for å stanse fiendens forberedelser og støtte opp om bakkeoperasjoner, skriver IDF på X.

Palestinske helsemyndigheter i Gaza melder at flere hundre har blitt drept den siste uka, deriblant over 100 det siste døgnet.