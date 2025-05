Bombe mot fertilitetsklinikk i California etterforskes som terror

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klokken var 11 på formiddagen lokal tid lørdag da det eksploderte utenfor en fertilitetsklinikk i Palm Springs i California.

Én person mistet livet i eksplosjonen, og politiet mistenker at dette var gjerningsmannen – en 25 år gammel mann fra California. Han ble funnet i en utbrent bil utenfor klinikken.

Fire andre personer ble skadet. Politiet har nå gått gjennom notater som 25-åringen etterlot seg, som tyder på at han hadde en oppfatning om at verden ikke burde være befolket og at han derfor ønsket å ramme fertilitetsklinikken.

Men alle klinikkens embryoer forble uskadet fra eksplosjonen, ifølge politiet.

– De snille: 1, De slemme: 0, sa FBI-agent Akil Davis på en pressekonferanse søndag.

Eksplosjonen var trolig en av de største bomberelaterte i sørlige California noensinne, ifølge Davis.

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Les også: Åge Aleksandersen synger ut: – Det er et oppriktig raseri som ligger bak