Tre europeiske valg søndag: – Vil bare ha makt

Trump-inspirerte George Simion kan bli ny president i Romania. I Portugal er det nyvalg for tredje år på rad, hvor ytre høyre-partiet Chega har økt oppslutningen og i Polen er høyrepopulisten Karol Nawrocki en av hovedkandidatene i presidentvalget.

I Romania er det nyvalg etter påstått massiv russisk innblanding ved det opprinnelige valget i desember i fjor. Russland benekter dette.

Nå står valget der mellom Simion, som ønsker å redusere støtten til Ukraina, og Bucuresti-ordfører Nicusor Dan, som appellerer til sentrum- og venstre-velgere med løfter om reformer og styrket rettsstat.

Andrzej Duda, fra partiet PiS Polen, vant presidentvalget i 2015, ble gjenvalgt i 2020 og kan derfor ikke gjenvelges. Kampen står nå mellom nevnte Nawrocki og sentrumsorienterte Rafal Trzaskowski.

I Portugals får statsminister Luís Montenegro testet seg i kampen mot opposisjonen, blant andre Chega og partileder André Ventura.

Les også: Derfor sliter venstresiden i Europa (+)

Polen: «Kampen mot autoritære krefter»

Nina Witoszek, historiker og professor ved Civitas Universitetet i Warszawa, argumenterer for at søndagens presidentvalg i Polen er unikt og at det er avgjørende for «den bredere kampen mot autoritære krefter i Europa», skriver hun i en kronikk i Aftenposten.

Hun illustrerer valget som et veiskille: enten fortsetter Polen på en autoritær vei, eller landet vender tilbake til en demokratisk og europeisk orientert kurs.

– Den forrige regjeringsperioden under PiS-statsminister Mateusz Morawiecki var et skritt mot sivilisatorisk kollaps, slik jeg ser det, sier Witoszek til Dagsavisen.

Professor ved Civitas Universitetet i Warszawa, Nina Witoszek. (Universitetet i Oslo)

Det nasjonalkonservative partiet PiS, som nå har uavhengige Karol Nawrocki som presidentkandidat, har blant annet blitt kraftig kritisert for sine såkalte «LHBT-frie soner». Partiet har også fått bred oppmerksomhet etter kritikk fra EU og anklager om å ha undergravet rettsstaten ved økt kontroll over både valgsystemet, medier og domstoler.

PiS satt med regjeringsmakt fra 2015 og fram til 2023 da statsminister Donald Tusk fra kristendemokratiske PO vant valget.

I årets presidentvalg er det Warszawa-ordfører Rafal Trzaskowski som er POs håp.

Les også: Støre: – Putin er svak. Han hoppet av i siste sving

– Bruker Putins metoder og triks

Men det polske folk har ikke utelukkende vært tilfreds med hvordan landet har blitt styrt de to siste årene.

– Det var eufori i begynnelsen på regjeringsperioden i 2023, men etter hvert forventet polakkene altfor mye med tanke på å gjenvinne demokratiske institusjoner, domstoler og så videre. Men det var nesten umulig å gjenskape rettsstaten i Polen fordi Andrzej Duda, den sittende presidenten fra PiS hadde vetorett og blokkerte demokratiske reformer, sier Witoszek.

Nå stiller Trzaskowski til valg med rettssikkerhet, forsvarssikkerhet og sosialdemokratiske prinsipper som kjerneverdier.

Presidentkandidatene fra venstre: Rafal Trzaskowski (PO) og Karol Nawrocki (PiS). (Czarek Sokolowski/AP)

Opposisjonskandidaten er Karol Nawrocki, som på papiret stiller som uavhengig kandidat. Men 42-åringen støttes og er sterkt ønsket av PiS.

Nawrocki har en nasjonalistisk retorikk og ønsker å videreføre PiS’ konservative politikk. Professor Witoszek beskriver Nawrocki som enda mer autoritær enn tidligere PiS-statsminister Morawiecki.

– Nawrocki snakker om et sterkt «Polen for polakker» og prøver ikke engang å late som. Egentlig har han neppe noe program; han vil bare ha makt. Han er også inne i kretsen som bruker Vladimir Putins metoder og triks, mener Witoszek.

– Polen er veldig delt og kan sammenlignes med USA. Amerikanerne har valgt en president som har klare, autoritære tendenser, sier Witoszek og sikter til Donald Trump.

Les også: Ytre høyres «kronprins» kan erstatte Le Pen: – Svigermors drøm-profil (+)

Romania: Trump-fan mot makten

I den andre valgomgangen i det rumenske presidentvalget møtes to svært ulike kandidater med forskjellige visjoner for landets fremtid. George Simion i nasjonalistiske AUR (Alliansen for rumenernes enhet), gikk seirende ut av første runde med 40,96 prosent av stemmene.

Den liberale og EU-vennlige motkandidaten Nicușor Dan har vært ordfører i hovedstaden Bucuresti siden 2020. Dan er ikke tilknyttet noe parti og stiller som uavhengig, men har støtte fra en rekke partier.

Presidentkandidat Nicosur Dan. (Vadim Ghirda/AP)

Simion er kjent for sin nasjonalistiske retorikk, og har fått støtte fra flere tidligere kandidater med lignende ideologi. Han har også uttrykt tydelig støtte til USAs president Donald Trump og blitt sammenlignet med høyrepopulistiske ledere i Europa.

Selv har Simion også beskrevet stilen sin som «trumpistisk», skriver VG.

– Vi er de naturlige allierte til Det republikanske partiet, og vi er nesten perfekt på linje ideologisk med MAGA-bevegelsen, har Simion sagt ifølge Politico.

Romanias presidentkandidat George Simion avbildet med en Trump-caps i fjor høst. (DANIEL MIHAILESCU/AFP)

AUR og Simion vant overlegent i første valgrunde og ligger best an i forkant av søndagens valg.

Nupi-forsker og Romania-kjenner Jakub Godzimirski spådde en valgthriller etter første runde overfor Dagsavisen tidligere i mai.

Les også: Spår thriller for ytre høyres favoritt i Romania

Portugal: Dramatisk opptakt for Chega-lederen

På Den iberiske halvøy har Luís Montenegro vært statsminister siden mars i fjor, og nå er det nyvalg for tredje gang på litt over tre år.

Valget ble utlyst i mars etter at Montenegro tapte en tillitsvotering i nasjonalforsamlingen. Opposisjonen anklaget ham for interessekonflikt i forbindelse med konsulentfirmaet han eier, skriver NTB.

Portugals statsminister Luis Montenegro. (Eraldo Peres/AP)

Montenegros sentrum-høyre-koalisjon AD leder på meningsmålingene, ifølge The Guardian. Men alliansen hans forventes ikke å få flertall i nasjonalforsamlingen. Dermed er det usikkert om Montenegro vil kunne fortsette i førersetet uten å inngå en eventuell ny allianse eller kompromisser.

Ytre høyre-partiet Chega ble nylig målt til 17 prosent, skriver The Guardian. Lederen av partiet og tidligere fotball- og sportskommentator André Ventura har mildt sagt hatt dramatiske dager i kjølvannet av valgdagen.

Chega-leder André Ventura på en stand i Braga tidligere i mai. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Partilederen fikk ikke bare ett, men to illebefinnende på under to døgn denne uka, skriver blant andre The Guardian. Under et valgmøte i forbindelse med valgkampen torsdag ble 42-åringen fraktet til sykehus. Onsdag ble han skrevet ut etter sitt første illebefinnende tidligere denne uka.

Venturas Chega ligger an til å forbli landets tredje største parti, men statsminister Montenegro har konsekvent utelukket å samarbeide med ytre høyre-partiet.

Les også: Leder: Ytre høyre fosser fram (+)

Les også: Australia: – Trump taper nok et valg i utlandet

Les også: Zelenskyj: – Putin turte ikke komme