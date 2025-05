Putin spøker i kulissene i det rumenske presidentvalget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det passer nok Russland veldig fint å ha enda et populistisk og høyreekstremt land i EU, sier østeuropakjenneren Fanny Wallberg ved Utrikespolitiska institutet i Sverige.

Presidentvalget i Romania har ekstra stor strategisk interesse for Russland av flere grunner: Landet ligger ved Svartehavskysten, har Nato-baser og er viktig for støtten til Ukraina i forsvaret mot russisk invasjon.

Stort skifte

Fra før har EU de russiskvennlige lederne Robert Fico (Slovakia) og Viktor Orban (Ungarn). Men for Russlands president Vladimir Putin hadde det vært en stor seier å få ytterligere et vennlig innstilt land i EU. Regjeringskoalisjonen til statsminister Catalin Predoiu er riktignok sterkt proeuropeisk, men presidenten har stor makt over Romanias utenriks- og sikkerhetspolitikk.

I første valgomgang fikk George Simion, fra ytre høyre-partiet AUR, hele 41 prosent av stemmene – dobbelt så mange som nærmeste utfordrer, Bucuresti-ordfører Nicusor Dan.

– I Romania som tradisjonelt har vært nesten direkte antirussisk, er den prorussiske retorikken et stort skifte. Det er veldig attraktivt for Moskva å øke sin innflytelse på Balkan, sier Wallberg.

Annullert valg

Presidentvalget fant egentlig sted i høst. En relativt ukjent ytre høyre-kandidat, Calin Georgescu, sjokkerte da ved å få klart flest stemmer i første valgomgang. Anklager om utenlandsk påvirkning gjennom blant annet Tiktok førte til at valget ble erklært ugyldig.

Georgescu fikk ikke lov til å stille i det nye valget, der første omgang ble holdt 4. mai.

– Ugyldiggjøringen av det forrige valget var kontroversielt, ikke bare i høyreekstreme kretser. Mange mener at selv om Georgescu må ha brukt ulovlige metoder på Tiktok, så ble han likevel valgt. Det tror jeg har jobbet i Simions favør nå, mener den svenske eksperten.

Fysiske trusler

38 år gamle Simion begynte den politiske karrieren sin blant fotballhooligans i Bucuresti, skriver Deutsche Welle.

Han har skapt overskrifter ved å komme med fysiske trusler mot både politiske rivaler og partikolleger. Samtidig har han vært mer nyansert i sine uttalelser enn Georgescu, som åpent har hyllet Putin. Simion lover imidlertid å gjøre Georgescu til statsminister om han vinner valget.

Hvordan andre valgomgang på søndag egentlig går, er vanskelig å si. Ulike meningsmålinger gir både Simion og Dan seieren.

Vanskelig å spå

Mest spektakulært i første valgomgang var det imidlertid at alle de etablerte proeuropeiske partienes kandidater ble slått ut – Dan er uavhengig liberaler som stilte på en antikorrupsjonsplattform.

Mange analytikere mener det blir vanskelig å spå framtida om Simion skulle vinne.

– Det generelle synet er at det ikke går an å stole på ham. Han har nektet for å være prorussisk, men viser samtidig alle kjennetegn på å være en prorussisk leder, blant annet vil han avslutte støtten til Ukraina, sier Wallberg.

