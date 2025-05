Kilder: Russland krevde enda mer territorium i Istanbul-samtalene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kravet, sammen med andre krav, går langt ut over punktene i våpenhvileforslaget som USAs president Donald Trump har lagt fram, som allerede gir Russland mange innrømmelser.

I samtalene i Istanbul ble delegasjoner fra de to landene enige om utveksling av krigsfanger, men ikke om en våpenhvile. En ukrainsk kilde sa fredag at Russland hadde kommet med nye og umulige krav.

Den ukrainske tjenestemannen sa at russerne blant annet krevde at Ukraina trekker tilbake alle sine gjenværende styrker fra de delene av provinsene Donetsk, Zaporizjzja, Kherson og Luhansk som Ukraina fortsatt har kontroll over før en våpenhvile. Det var ikke noe slikt krav i Trumps forslag.

Han sier de også krevde at alle fire regioner pluss Krim anerkjennes som russisk territorium. Trump foreslo slik anerkjennelse bare av Krim og kun de facto anerkjennelse av de delene av de andre fire som Russland kontrollerer.

I tillegg krevde de at begge parter i konflikten avstår fra kompensasjon for krigsødeleggelser. Trump foreslo bare at Ukraina får kompensasjon.

Ifølge tjenestemannen ble alle de nye kravene kun framsatt muntlig, og ingen dokumenter ble overlevert.

Ukraina har allerede gjort det klart at den russiske forhandlingsposisjonen i Istanbul viste at de ikke er seriøse når de snakker om fred. Europeiske allierte ber nå Trump innføre nye sanksjoner mot Russland.

Det amerikanske forslaget ble utarbeidet etter at USAs utsending Steve Witkoff besøkte Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Ukraina og europeiske allierte utarbeidet et alternativ forslag om våpenhvile før forhandlinger, og utsettelse av spørsmålet om territorium til senere.