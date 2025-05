Joakim Medin hjemme i Sverige: Lenge leve friheten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Fra dag én har jeg lurt på hva jeg skulle si i denne stunden. Lenge leve friheten. Pressefriheten, ytringsfriheten og bevegelsesfriheten, sa han på pressekonferansen lørdag i lokalene til avisa Dagens ETC som han jobber for.

Han forteller at det gikk fort da han ble løslatt. Plutselig kom en tyrkisk fangevokter og sa ett ord som han ikke forsto. En medfange oversatte at det betydde at han skulle settes fri.

– Det er ubeskrivelig skjønt å være tilbake med Sofie, sier han om kona Sofie Axelsson, som også er journalist.

– Det er skjønt å kunne snakke som jeg vil, og skrive og røre meg som jeg vil, sier han og forteller at han ikke ble utsatt for vold i fengselet, men at det var tungt å sitte i den lille cellen.

Kona Sofie, som venter parets første barn, fikk beskjed torsdag om at han skulle settes fri.

– Det er så mange følelser. Tålmodighet er en egenskap jeg har bygd opp i denne tiden, men ventingen føltes ulidelig. Nå kommer Joakim til å være ved min side når vår datter blir født, sa hun.

51 dager i tyrkisk fengsel

Medin landet sent fredag kveld i Sverige. Etter 51 dager i tyrkisk fengsel lettet flyet med Medin fra Istanbul, skriver avisen Dagens ETC, som var Medins arbeidsgiver på reportasjereisen til Tyrkia der han ble pågrepet.

Medin fikk en betinget dom for fornærmelser mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Den svenske journalisten ble også tiltalt for terrorlovbrudd, og den rettssaken skal fortsatt gå sin gang, selv om han ikke er til stede.

I et intervju med dagens ETC sier Medin at han er «jæklig sliten i kropp og hode» men ellers har det bra og er ubeskrivelig glad.

Han har også vært sint på anklagene fra tyrkiske myndigheter.

Motivert til å avdekke autoritære krefter

– Jeg er enda mer motivert for å fortsette å følge autoritære krefter, og hvordan slike makthavere fungerer. Det har gitt meg unikt innsyn i det tyrkiske fengselskomplekset, og jeg har fått unike kontakter med velkjente politiske fanger.

Samtidig understreker Medin at han er blitt behandlet relativt godt og har fått nok mat. I isolat i tyrkiske fengsler må man imidlertid be ledelsen om alt fra bestikk til kluter, og dette må gjøres på tyrkisk – et språk Medin ikke snakker.

– Jeg har fått hjelp av naboer i andre isolasjonsceller som har ropt hvordan jeg skal be om ting, og med å stave når jeg skrev lapper for å be om ting.

Medin sier at presset utenfra, særlig fra det svenske utenriksdepartementet, har bidratt sterkt til at han ble løslatt, men også fredsprosessen med kurderne. Han sier det ikke er noen tilfeldighet at flere kurdiske fanger ble løslatt samme dag som han.

