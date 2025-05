Israel trapper opp offensiv mot Gaza – FN-topp advarer mot etnisk rensing

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hæren skriver på X natt til lørdag at de har trappet opp angrepene i det krigsherjede territoriet og har begynt å «mobilisere styrker for å oppnå kontroll med områder i Gaza».

– Det er en del av forberedelsene for å utvide operasjonene og oppnå målene med krigen, inkludert frigivelse av gislene og oppløsningen av terrororganisasjonen Hamas, skriver IDF på X.

Minst 58 mennesker ble drept i nye flyangrep i Gaza i løpet av natt til lørdag. ifølge helsemyndighetene.

– Siden midnatt har vi fått meldinger om 58 martyrer, mens et stort antall ofre ligger under ruinene. Situasjonen rundt sykehuset er katastrofal, sier direktøren for Det indonesiske sykehuset i Nord-Gaza, Marwan al-Sultan.

Dermed er over 300 mennesker drept av Israel siden torsdag i et av de dødeligste døgnene siden våpenhvilen kollapset i mars.

Advarer

Kort tid før IDFs uttalelse kom FNs menneskerettssjef med en advarsel etter en dag der rundt 100 mennesker ble drept på Gazastripen.

– Den siste angrepsbølgen gir inntrykk av at det ser ut som om det jobbes for en permanent demografisk endring i Gaza, sier Volker Türk og understreker at dette vil være i strid med folkeretten og vil innebære etnisk rensing.

Han peker på metodisk ødeleggelse av hele nabolag, blokkering av humanitær bistand og at folk igjen tvinges på flukt mens angrepene trappes opp.

– Vi må stanse denne galskapen, sier menneskerettssjefen og sier partene må rette seg etter konvensjonen om å hindre og straffe folkemord.

– De som ikke gjør det, må stilles til ansvar.

Rundt 100 drept

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa melder at minst 100 personer ble drept nord på Gaza i omfattende luftangrep som startet torsdag kveld.

Helsemyndighetene i det krigsherjede palestinske territoriet opplyste tidligere på dagen at 93 mennesker var drept og over 200 såret.

Tallene skiller ikke mellom sivile og militære tap. Myndighetenes tall er ikke bekreftet fra annet hold, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner.

Til sammen er over 53.000 palestinere drept i Gaza siden krigen startet med Hamas-angrepet på det sørlige Israel 7. oktober 2023, der rundt 1200 mennesker ble drept og over 250 bortført.

Den siste utviklingen skjer etter at USAs president Donald Trump avsluttet sin rundtur i Midtøsten, uten at det virker som det er gjort noe framgang i retning av en ny våpenhvile. Trump besøkte ikke Israel i løpet av turen.

