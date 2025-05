Irans president: Vil fortsette atomsamtaler

– Vi forhandler, og vi skal fortsette å forhandle. Vi ønsker ikke krig, men vi frykter ikke trusler, sa Pezeshkian i en tale lørdag.

Delegasjoner fra USA og Iran har møttes fire ganger hittil for å forhandle om en ny avtale om Irans stadig voksende atomprogram.

Forhandlingene har nådd ekspertnivået, noe som betyr at partene forsøker å bli enige om detaljene i en mulig avtale. Problemet er Irans anriking av uran, som Iran vil fortsette, men som USA krever skal stanses.

Trump sa fredag at USA hadde oversendt et forslag til avtale, og at Iran måtte svare raskt for å unngå negative konsekvenser.

Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier imidlertid på X at de ikke har mottatt noe forslag fra USA.

– Det vi og verden får fra USA, er forvirrende og motsetningsfullt. Iran er fortsatt innstilt på forhandlinger. Respekter våre rettigheter og avslutt sanksjonene, så har vi en avtale, sier han.

Trump har gjentatte ganger truet med å bombe Iran om landet ikke går med på en avtale. Trump selv trakk USA ut av den forrige atomavtalen som Iran hadde godtatt.

Siden den avtalen ble brutt, har Iran fortsatt anrikingen av uran nesten til det nivået som trengs for å produsere atomvåpen.