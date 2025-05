Hjernedød, gravid kvinne i USA må bære fram fosteret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Adriana Smith (30) ble erklært hjernedød etter en akutt blodpropp i hjernen i februar og har siden da, etter loven, vært definert som død, opplyser hennes mor April Newkirk til den lokale TV-kanalen WXIA.

Den tidligere sykepleieren har imidlertid ligget med pustemaskin og annen støtte i tre måneder etter at hun ble erklært hjernedød.

Smith er nå 21 uker på vei.

Hjerteslagslov

Det strenge abortforbudet i delstaten krever at fosteret må vokse tilstrekkelig til å bli født. Kvinnen har ennå tre måneder igjen før termin.

Georgia har en såkalt «hjerteslagslov», som innebærer at så lenge hjertet til fosteret slår, står delstatens abortforbud ved lag. Dette er blant de restriktive abortvedtektene som er innført i mange konservative stater.

Familien hennes er opprørt over at loven i Georgia nekter pårørende å ta avgjørelsen om hvorvidt en gravid kvinne skal holdes kunstig i live. Familien har imidlertid ikke sagt at de ønsker å koble kvinnen fra pustemaskinen. Fjerning av pusterør og andre livreddende enheter vil sannsynligvis drepe fosteret.

Sykehuset har ikke svart på henvendelser om kommentar.

Nye regler

Innstramningene i abortloven ble vedtatt i 2019, men trådte først i kraft fra 2022. Tolv delstater håndhever forbud mot abort i alle stadier av svangerskapet, og tre andre har forbud som Georgias, som innebærer abortforbud fra omtrent seks uker inn i svangerskapet.

Smiths familie, inkludert hennes fem år gamle sønn, besøker henne fortsatt på sykehuset.

Ifølge kvinnens mor, Newkirk, har fosteret væske på hjernen.

– Han kan være blind, kanskje ikke være i stand til å gå, kanskje ikke overleve når han først er født, sa Newkirk.

