Zelenskyj: – Putin turte ikke komme

– Ukraina er klare til å gjøre alt for å få slutt på krigen. Jeg var i Ankara i går, og var klar for et direkte møte med (Russlands president Vladimir) Putin der eller i Istanbul. Men han gikk ikke med på noe, han var redd for å komme, sa Zelenskyj til Det europeiske politiske fellesskap (EPF) fredag.

Han sier at verden må handle dersom det «viser seg at den russiske delegasjonen i Istanbul bare er teater».

– De gjør alt de kan for å forvandle dette til en tom prosess, sier den ukrainske presidenten.

