Utenlandsk overfiske i Senegal har utløst økt emigrasjon til Europa

Environmental Justice Foundation, som har spesialisert seg på miljø- og menneskerettighetsspørsmål, skriver i en ny rapport at overfiske utført av utenlandske fiskefartøyer er i ferd med å ødelegge fiskebestanden i havområdene utenfor Senegal. Utviklingen fører til at stadig flere senegalesiske fiskere setter livet på spill for å ta seg over til Spania. Atlanterhavsruten fra Vest-Afrika til Kanariøyene regnes som en av de dødeligste i verden.

Environmental Justice Foundation baserer sine konklusjoner på intervjuer med fiskere i Spania og Senegal og eksisterende forskning på overfiske.

Gruppen fastslår at 57 prosent av fiskebestandene i Senegal står i fare for å kollapse, og at utenlandske fartøy spiller en betydelig rolle i den synkende bestanden.

Kontrolleres av utlendinger

Analysen viser at 43,7 prosent av de lisensierte fartøyene i Senegal er kontrollert av utlendinger, hovedsakelig av spansk og kinesisk opprinnelse. Fiske er en viktig økonomisk sektor i Senegal og som følge av at fiskebestandene minker, står lokale fiskere overfor alvorlige inntektstap.

Den uregelmessige migrasjonen til Kanariøyene fra Senegal nesten doblet seg i 2024 og nådde 46.843 personer, ifølge det spanske innenriksdepartementet.

Nøyaktige tall ikke er kjent på grunn av mangel på informasjon om avganger fra Vest-Afrika, men senegalesere er en av de tre største nasjonalitetene som tar seg over havet til de spanske øyene.

Som siste utvei

Migranter og tidligere fiskere som Environmental Justice Foundation har snakket med, forteller at den farlige reisen til Spania var en siste utvei.

– Hvis jeg hadde tjent nok penger på fisket, ville jeg aldri ha reist til Europa, forteller senegaleseren Memedou Racine Seck.

Lokale aktivister i Senegal har også pekt på det utenlandske overfisket og konsekvensene for lokalbefolkningen. De mener overfisket har utløst dagens migrasjonskrise.

Kommentar: FN: 80-åring med store utfordringer

– Plyndrer våre ressurser

Karim Sall, president for AGIRE, en senegalesisk organisasjon som opererer i det marine verneområdet Joal-Fadiouth, har fordømt utenlandske nasjoner for deres rolle i krisen.

– Jeg blir rasende når (utenlandske nasjoner) klager over innvandring, for de er selv de virkelige piratene. Deres virksomhet er verre enn ulovlig innvandring.

– De plyndrer våre ressurser for å brødfø sine egne innbyggere mens vi lider, understreker Sall.

De industrielle, utenlandske flåtene forverrer krisen.

Disse fartøyene drar tunge nett over havbunnen, fanger småfisk og ødelegger marine økosystemer som sjøgress og korallrev, som er avgjørende for at fisk kan overleve og formere seg. Som et resultat brytes fiskebestandene ned, og dette har økt vanskelighetene for lokale fiskere, ifølge rapporten.

Les også: HRW: Israels plan for Gaza nærmer seg utryddelse

Matsikkerheten svekket

Fisk spiller en viktig rolle i matsikkerheten i Senegal. På grunn av synkende fiskebestander har forbruket per innbygger i Senegal falt fra 29 kilo per år til 17,8 kilo per person.

Rapporten peker også på mangel på gjennomsiktighet i fiskelisenser og utilstrekkelig statlig forvaltning av fisket som medvirkende faktorer til krisen.

Migrant og tidligere fisker Souleymane Sady, som tok seg over til Kanariøyene i 2020, beskriver situasjonen fiskerne i Senegal står overfor, på denne måten:

– Siden regjeringen ikke regulerer fisket og vi ikke kan jobbe normalt, velger vi å flykte fra landet vårt for å søke en sikrere fremtid, sier han.

Kommentar: Gull og grønne mineraler