USAs tidligere Ukraina-ambassadør sier hun sa opp på grunn av Trumps ettergivenhet

– Jeg kan ikke stå og se på at et land blir invadert, et demokrati bli bombardert, og barn bli drept ustraffet, sier Bridget Brink, som i forrige måned sa opp jobben som USAs ambassadør i Ukraina.

– Jeg tror den eneste måten å sikre amerikanske interesser er å stå opp for demokratier og stå opp mot autokrater. Fred for enhver pris er slettes ikke fred – det er ettergivenhet, sier hun.

Brink ble ansatt av daværende president Joe Biden som landets Ukraina-ambassadør i mai 2022, tre måneder etter storinvasjonen.

– Politikken under Trump-administrasjonen har dessverre vært å putte press på offeret, Ukraina, fremfor angriperen, Russland, sier hun.

– Derfor kan jeg ikke lenger i god tro fortsette å utøve administrasjonens politikk, og det føltes som en plikt å tre til side.

