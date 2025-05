Trump: – Mange mennesker sulter i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ser på Gaza, og vi skal sørge for at det blir tatt hånd om, sier Trump.

– Mange mennesker sulter, det skjer mye fælt der, legger han til, men uten direkte å nevne de massive israelske angrepene som ifølge palestinske helsemyndigheter har krevd over 53.000 liv, flertallet barn og kvinner.

Trump stanser ikke i Istanbul på veien hjem for å legge press på ukrainske og russiske utsendinger som for første gang på over tre år møtes til direkte samtaler.

– Jeg reiser hjem igjen etter besøket i Golfen, vi får se hva som skjer med Russland og Ukraina, sier han.

Ifølge Trump jobbes det nå med å få i stand et møte mellom ham selv og Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg reiser straks vi kan få organisert det, sier han.

Trump har besøkt Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater, og enkelte har spekulert på om han også ville stanse i Israel på vei hjem. Det skjer ikke.