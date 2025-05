Tidligere FBI-sjef etterforskes – hevdes å ha drapstruet Trump med kryptisk bilde

Bildet som Comey la ut, er tatt på en strand og viser skjell som former tallet 8647.

– Kul skjellformasjon på strandturen min, skrev den tidligere FBI-sjefen.

Tallet 86 kan tolkes som et amerikansk slanguttrykk med betydningen «å kaste noen ut», «kvitte seg med noe» – eller å drepe. Trump, USAs 47. president, hevder Comey åpenbart må ha ment det siste.

– Han oppfordrer til drap på presidenten, påsto Trump i et intervju med Fox News fredag.

Comey har fjernet bildet og lagt ut en melding der han skriver at han antok at skjellformasjonen hadde et politisk budskap, men at han ikke ante at noen ville knytte det til voldsbruk.

Forklaringen har ikke dempet kritikken fra Trump og hans støttespillere. Tulsi Gabbard, USAs øverste etterretningssjef, sier en etterforskning er igangsatt og at den ledes av sjefen for Secret Service.

Også Trumps sønn Donald jr. og Kristi Noem, USAs minister for innenlandsk sikkerhet, hevder Comey har drapstruet Trump.

Tilbake i 2016 ledet Comey etterforskningen av de påståtte forbindelsene mellom Trump-medarbeidere og russiske myndigheter. Han ble året etter avsatt av Trump.

