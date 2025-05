Støre: – Putin er svak. Han hoppet av i siste sving

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Bibiana Piene/NTB

At Russlands president ikke plukket opp hansken og møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Tyrkia torsdag, viser at det ikke finnes noen reell fredsvilje på russisk side, mener Støre.

– Den som blir seende svak ut, er Putin. Han har hoppet av i siste sving, sier han til NTB.

– Det bør også USA få med seg.

Vil løfte Gaza

Støre satte fredag kurs mot Albanias hovedstad Tirana, der rundt 45 europeiske statsledere og regjeringssjefer fredag samler seg i til det sjette møtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF).

EPF er et mellomstatlig forum for politisk dialog i Europa som ble etablert i 2022, like etter invasjonen av Ukraina, på initiativ fra Frankrikes president Emmanuel Macron.

En sak Støre nå varsler at han vil ta opp, er den prekære situasjonen på Gazastripen.

– Jeg kommer til å diskutere med mine kolleger behovet for en mye klarere og sterkere internasjonal reaksjon på den humanitære katastrofen som nå vokser på Gaza, sier Støre til NTB.

– Situasjonen er katastrofal. Rapportene om humanitær lidelse, sult og fordriving er svært alarmerende. Fra norsk side, med Norges engasjement, er det naturlig at vi tar opp dette, sier han.

Frykter utryddelse

I snart 20 måneder har Israel bombet Gazastripen sønder og sammen. Over 50.000 mennesker er drept, og nær en halv million står i fare for å sulte i hjel.

Organisasjonen Human Rights Watch sa torsdag at en utryddelse av palestinerne rykker stadig nærmere.

Likevel varslet Israels statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag at den israelske hæren om få dager igjen skal gå inn med full styrke.

– Hvordan har det vært mulig for Israel å ture fram så lenge?

– Det er bare ett land som har reell politisk påvirkning på Israels opptreden, og det er USA. Joe Biden (USAs tidligere president, red.anm.) viste svært begrenset evne og vilje til å ta tak i det. Men nå gjelder det å følge nøye med på forholdet mellom Israel og USA, sier Støre.

USA – Israel

USAs president Donald Trump har tatt flere beslutninger den siste tiden som strider mot Israels interesser. Blant annet har han beordret stans i bombingen av houthiene i Jemen og startet atom-samtaler med Israels erkefiende Iran.

Tirsdag kalte Emmanuel Macron Israels opptreden for «uakseptabel og skammelig».

Israel svarte med å beskylde Frankrikes president for å ta parti med Hamas, som de omtaler som en morderisk terrororganisasjon.

Blant dem Støre vil snakke med i Tirana, er nettopp Macron, samt lederne for store europeiske nasjoner som Tyskland og Storbritannia.

– Sanksjoner ikke virksomt

– Nå vokser det jo en opinion der ute mellom stater som det er viktig at Israel får ordentlig med seg, sier han.

Kravene om boikott av Israel har også blitt mer høylytte den siste tiden. Men sanksjoner er ikke veien å gå, mener Støre.

– Jeg tror ikke det i denne situasjonen vil være særlig virksomt, sier han.

– Men hva kan man gjøre for å stanse Israel?

– Det er det jeg skal samtale med kolleger om, svarer Støre.

Ukraina står sentralt

Ukraina er ventet å bli den store snakkisen på møtet i Tirana, der overskriften er demokrati og sikkerhet i Europa.

Det er ventet at Zelenskyj selv vil dukke opp.

Den ukrainske presidenten var torsdag i Ankara for samtaler med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

De siste månedene har europeiske ledere drevet hektisk møtevirksomhet om situasjonen, og fredag er det ventet at russerne og ukrainerne omsider møtes ved et forhandlingsbord.

Men onsdag ble det altså klart at Putin ikke ville komme og møte Zelenskyj ansikt til ansikt.

I stedet blir det en russisk og en ukrainsk delegasjon på lavere nivå som møtes.

