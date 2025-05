Støre og andre statsministre om Gaza: – Mange kan sulte i hjel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi vil ikke tie i møte med den menneskeskapte humanitære katastrofen som utslipper seg foran øynene våre i Gaza, står det i uttalelsen.

Den er undertegnet av Støre, Spanias statsminister Pedro Sánchez, Irlands statsminister Micheál Martin, Islands statsminister Kristrún Frostadóttir og i tillegg regjeringssjefene i Slovenia, Malta og Luxembourg.

– Flere enn 50.000 menn, kvinner og barn har mistet livet. Mange flere kan sulte i hjel de kommende dagene og ukene hvis ikke noe gjøres umiddelbart, advarer de.

Statsministrene ber Israel om umiddelbart å stanse sin militæroperasjon i Gaza og løfte sin blokade slik at nødhjelp slipper inn på det palestinske området.

I et intervju med VG fredag kom Støre med harde anklager mot Israel. Han beskyldte landet for å bruke sult og lidelse som et våpen på Gazastripen.