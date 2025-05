Rubio møter russiske og ukrainske utsendinger i Istanbul

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge kilder i Tyrkias utenriksdepartement skal det først holdes et innledende møte mellom representanter for Tyrkia, USA og Ukraina. Møtet finner sted i Istanbul klokka 9.45 norsk tid.

Deretter samler Tyrkia de to delegasjonene fra Russland og Ukraina klokken 11.30, opplyser kildene. Dette blir det første direkte møtet mellom de to landene på over tre år.

Det er ikke ventet at Rubio deltar under samtalene mellom Russland og Ukraina, men ifølge amerikanske kilder vil han og andre amerikanske utsendinger holde separate samtaler med partene før de møtes.

Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ikke på plass i Istanbul, og Rubio har liten tro på et gjennombrudd.

En våpenhvileavtale mellom Russland og Ukraina forutsetter et møte ansikt til ansikt mellom Putin og USAs president Donald Trump, sa Rubio til Fox News torsdag.

