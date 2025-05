Mann pågrepet etter drap på 13 gruvearbeidere i Peru

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, med tilnavnet Cuchillo (kniven), ble pågrepet i byen Medellín i en felles aksjon med politifolk fra Colombia og Peru, i samarbeid med Interpol, opplyser Perus innenriksdepartement.

Myndighetene sier pågripelsen skjedde etter at Interpol utstedte en internasjonal arrestordre. Rodríguez kommer til å bli utlevert til Peru i løpet av noen timer, ifølge departementet.

I Peru er han siktet for medlemskap i en kriminell organisasjon og for bortføring og drap under skjerpende omstendigheter.

– Peruanske myndigheter etterforsker Miguel Rodríguez for angivelig å ha gitt en væpnet gruppe ordre om å gå inn i en gruve med makt for å stjele gullet gruvearbeiderne har utvunnet, sier departementet

– Etter en konfrontasjon med sikkerhetspersonell i gruven, drepte den væpnede gruppen 13 mennesker og rømte fra stedet, heter det videre. Ifølge departementet at halvparten av de som hittil er pågrepet for «leiemord» tenåringer i alderen 15 til 17 år.

De 13 gruvearbeiderne og vaktene ble bortført 26. april i provinsen Pataz i Andesfjellene. Likene deres ble funnet bundet i en grop flere dager senere. Det har vært unntakstilstand i regionen i over et år på grunn av vold og usikkerhet.

