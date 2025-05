Mann dømt til 25 års fengsel for å ha knivstukket forfatter Salman Rushdie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dommen mot Hadi Matar (27) falt fredag, etter at han i februar ble funnet skyldig i drapsforsøk og overfall. Under rettssaken i Mayville i delstaten New York har Rushdie (77) selv vitnet.

Angrepet i 2022 førte til at Rushdie ble blind på ett øye. Han ble knivstukket en rekke ganger i kroppen og hodet mens han sto på scenen og snakket om sikkerhet for forfattere.

Etter at Rushdie utga romanen Sataniske vers i 1988, kom Irans daværende leder Ruhollah Khomeini med en såkalt fatwa der han erklærte at Rushdie burde dø.

Etter dette levde Rushdie i en årrekke med falsk identitet og strenge sikkerhetstiltak.