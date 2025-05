København er lykkeligere enn Oslo

Det er BBC.com som omtaler den såkalte Happy City Index 2025, som rangerer byer etter hvor lykkelige innbyggerne der er i 2025. Og hva er det som gjør en by «lykkelig» i 2025? Det vanlige svaret er gjerne venner, familie og tilhørighet, men i følge forskerne ved The Institute for Quality of Life, kan man også måle lykke etter hvordan verden rundt deg ser ut.

Instituttet har sett på hovedkategorier som helse, økonomi, miljø og tilgang til natur, politisk styring, offentlig tjenestetilbud og sosial mobilitet, og det er altså der Danmarks hovedstad kommer så godt ut. Av 31 såkalte «Golden Cities» i 2025 er det København som topper lista med flest poeng.

I tillegg til at byen skårer høyt på hovedkategoriene, får København skryt for mat, kulturtilbud, grøntområder og offentlig transport.

Gull- og sølvbyer

København følges av Zürich (Sveits), bystaten Singapore og en annen dansk by, Århus. Etter Århus følger byene Antwerpen (Nederland), Seoul (Sør-Korea), Stockholm (Sverige), Taipei (Taiwan), München (Tyskland) og Rotterdam (Nederland).

På de ti neste plassene finner vi Vancouver (Canada), Wien (Østerrike), Paris (Frankrike), Helsinki (Finland), Aalborg (Danmark igjen). Berlin (Tyskland), New York (USA), Dresden (Tyskland), Brussel (Belgia) og Geneve (Sveits).

Men hvor i all verden blir det av Norge? Først på 23. plass finner vi Oslo. Den gode nyheten er at Oslo i alle fall slår London og Milano, og at Norges hovedstad i det minste regnes som «a golden city».

Fra 32. plass og ned til 100. plass omtales byene som «Silver Cities». Der finner vi både Bergen og Trondheim, på henholdsvis 60. og 94. plass.

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)