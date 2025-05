Jødisk student avslutter søksmål mot Harvard

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ikke klart om partene har inngått noe forlik i saken før de ber retten stanse saken, men begjæringen innebærer at studenten ikke kan gå til nytt søksmål.

Verken Harvards eller studentens advokater ga noe umiddelbart svar på en henvendelse om å kommentere saken.

Den formelle avslutningen på søksmålet kommer fire måneder etter at Harvard i forbindelse med to andre søksmål lovet å innføre ekstra beskyttelsestiltak for jødiske studenter.

To organisasjoner sto bak søksmålene som ble avsluttet tidligere. Alexander Kestenbaum, som nå har trukket sin sak mot Harvard, var del av ett av disse søksmålene, men var ikke med på forliket som ble inngått.

Kestenbaum gikk ut fra universitetets teologiske fakultet i fjor. Han har blitt en tydelige stemme i en republikansk-ledet kampanje mot antisemittisme ved flere store universiteter i USA. Harvard har vært ett av de viktigste målene for denne kampanjen.

De siste ukene har Trump-administrasjonen stanset milliardbevilgninger til Harvard, som har svart med å gå til sak mot staten. Universitet mener myndighetenes pengestans er et forsøk på å hindre akademisk frihet og ytringsfrihet.

