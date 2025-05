Det opplyser Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i en uttalelse fredag.

Khan har kategorisk benektet anklagene mot ham. De går ut på at han i over et år skal ha forsøkt å overtale en kvinnelig rådgiver til å innlede et seksuelt forhold med ham, og tatt på henne mot hennes vilje.

Etterforskningen ledet av FN-etterforskere nærmer seg nå å være ferdigstilt.