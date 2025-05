Bispemøtet ber om økt press på Israel

– Israelske myndigheter viser med sine brutale krigshandlinger, som så sterkt rammer sivilbefolkningen, forakt for krigens humanitærrett, skriver de tolv biskopene i en uttalelse.

Den humanitære kollapsen er også en moralsk kollaps, mener de.

– Det internasjonale rettssystemet, som er satt til å verne mennesker og sikre menneskerettigheter, også under krig og okkupasjon, blir ignorert, heter det i uttalelsen fra bispemøtet.

– Verden synes å være ute av stand til å forhindre en humanitær katastrofe. Hjem, skoler, veier, vannforsyning og avløp er skutt i filler. Moskeer, kirker og sykehus bombes. Tilgangen på basale livsnødvendigheter er stoppet: Mat, rent vann, medisiner og helsehjelp, heter det videre.

– Det store alvoret i situasjonen kommer også til uttrykk i at Den internasjonale domstolen (ICJ) advarer mot faren for et pågående folkemord på Gaza og har understreket alles ansvar for å forhindre at det skjer, heter det i uttalelsen fra bispemøtet.

– Det som nå utspiller seg, ødelegger ikke bare det palestinske folk og deres framtid, men undergraver også Israels moralske integritet og demokrati, slår biskopene fast.

De har en klar melding til norske myndigheter:

– Nå er det også nødvendig å øke presset på den israelske regjering for å stoppe det som fremstår som intensjonell etnisk rensing. Alle legitime politiske og økonomiske virkemidler, samt ulike former for sanksjoner som ellers blir brukt i møte med brudd på internasjonal rett, må vurderes.

