Assange til rød løper i Cannes for dokumentarpremiere

Egentlig hadde filmskaper Eugene Jarecki tenkt å legge premieren til Sundance-festivalen i januar, men han trakk den fordi han trengte mer tid til å skildre Assanges hjemkomst til Australia i fjor sommer.

Nå medgir Jarecki overfor Variety at det var det beste som kunne skjedd:

– Det hadde ikke demret for meg at det ellers ville ha betydd at filmen måtte ha premiere i et land der Julian Assange ikke har lov til å være, og det virket etisk kompromitterende, sier Jarecki.

Cannes-festivalen beskriver «The Six Billion Dollar Man» som den rene internasjonale hitech-thrilleren, takket være privilegert tilgang til Wikileaks-opptak og -arkiver og bevismateriale som aldri før har blitt sett.

Ikke bare gir den et velvillig innstilt portrett av den fortsatt kontroversielle Assange, der den følger ham fra den tidligste Wikileaks-tiden og gjennom tiårslange rettslige kamper. Dokumentaren tar også for seg alle farene som truer journalister i dag, ifølge Variety også fra institusjonene de jobber for.

– Det er ekstremt vanskelig å være journalist i moderne tid når sjefene dine er i seng med makta. Kapitalismen som ødelegger verden, påvirker mediehusene, slik den påvirker oss alle. Assange varslet tidlig om dette, men ble begravet på grunn av budskapet, hevder regissør Jarecki:

– Det er ti år siden Assange advarte verden om at USA ville lede an mot en verden der respekten for selve sannheten er svekket. Og når du ikke har sannhet, har du ingen Nordstjerne som samfunnet kan navigere etter for å oppnå demokrati, verdighet, humanisme, sier han videre.