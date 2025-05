Tyrkia møter Russlands og Ukrainas delegasjoner fredag

Møtet mellom Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan og den russiske delegasjonen ledet av Vladimir Medinskij ble avsluttet sent torsdag kveld, ifølge en kilde fra det tyrkiske utenriksdepartementet.

– Møtet er avsluttet. I morgen blir det flere samtaler i ulike formater, sier kilden, som opplyser at det er snakk om samtaler mellom de russiske, ukrainske og tyrkiske delegasjonene.

Det blir også samtaler mellom amerikanske, ukrainske og tyrkiske representanter.

– Det er ennå ikke besluttet hvorvidt det blir samtaler med de fire delegasjonene, sier kilden.

Russland og Ukraina var ventet å møtes i Istanbul torsdag – for første gang på over tre år.

Men mens dagen gikk uten noen konkrete indikasjoner på tidspunkt eller omstendigheter, forble det uklart om partene skulle møtes. USAs utenriksminister har sagt at møtene vil skje fredag, og det russiske nyhetsbyrået Tass har også opplyst at de russiske og ukrainske representantene møtes fredag.

Det var Putin som tok til orde for samtaler med Ukraina i Istanbul, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa at han ville delta om Putin også møtte opp. Det ble onsdag klart at Putin ikke kom og at heller ikke Zelenskyj stiller. I stedet sender de to landene hver sin delegasjon bestående av diplomater og enkelte regjeringsmedlemmer.