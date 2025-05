Over 50 palestinere drept i israelske angrep mot Khan Younis, ifølge Gaza-sykehus

En videofotograf som jobber for det amerikanske nyhetsbyrået AP, opplyser at han telte ti luftangrep mot Khan Younis natt til torsdag. Han sier også at han så et stort antall drepte bli brakt til likhuset ved Nasser-sykehuset. Enkelte av sekkene inneholdt levninger av flere personer.

Likhuset har bekreftet at 54 mennesker er drept.

Det var andre natt på rad med kraftige israelske luftangrep både mot den sørlige og nordlige delen av Gazastripen. Angrepene onsdag tok livet av rundt 80 mennesker, ifølge Gazas sivilforsvar. Blant dem var over 20 barn som ble drept nord på Gazastripen.

Israel har gjort det klart at de vil drive den palestinske befolkningen til et lite område helt sør på Gazastripen, for så å sende dem til andre land. De vil også lage sitt eget system for nødhjelpsutdeling etter å ha strupt all nødhjelp til Gaza siden 2. mars. Mange av Gazas innbyggere har ikke lenger noe mat å spise, og bilder viser svært avmagrede barn.

Minst 57 barn har sultet i hjel siden nødhjelpsblokaden ble total, opplyste palestinske myndigheter tidligere i uka.

Gazas sivilforsvar meldte torsdag morgen at minst 34 palestinere er drept i israelske angrep i morgentimene. En talsmann, Mahmud Bassal, sier at minst 13 mennesker er gravd fram fra ruinene etter en angrep mot Khan Younis tidlig om morgenen, og at ytterligere 20 er drept i fem andre angrep mot ulike steder på Gazastripen. I tillegg er en kvinne drept av granatild sør i Gaza, ifølge oversikten.

