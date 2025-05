Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nedgangen er en viktig milepæl i energiskiftet i landet, skriver tankesmia Crea (Centre for Research on Energy and Clean Air) i en analyse.

– Ny kapasitet innen vind-, sol- og kjernekraft innebærer at Kinas CO2-utslipp falt med 1,6 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. I mars var nedgangen på 1 prosent fra året før, sier Crea-analytiker Lauri Myllyvirta.