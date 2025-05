Kreml bekrefter: Putin deltar ikke på Ukraina-møtet i Tyrkia

Allerede onsdag kveld ble det kjent at Putin ikke sto på listen som Kreml har offentliggjort over hvem i den russiske delegasjonen som reiser til Ukraina-samtalene i Tyrkia. Samtalene er de første direkte forhandlingene mellom Russland og Ukraina om å få en slutt på krigen siden 2022.

Det har vært mye spekulasjoner knyttet til hvorvidt Putin kom til å delta eller ikke, men torsdag formiddag er det altså ifølge BBC endelig bekreftet at han ikke gjør det.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj stilte et krav om at Putin skulle møte for at han selv skulle gjøre det.