Israel tok seg videre til Eurovision-finalen

Det var delte meninger om det israelske bidraget også blant anmelderne. Aftenposten gir opptredenen til Yuval Raphael og låten «New Day Will Rise» terningkast 6 og mener det er et av de sterkeste bidragene i konkurransen. VG er mer lunken og trillet tre øyne på terningen.

Under generalprøven ble Raphael avbrutt av seks personer med flagg og fløyter.

Israels deltakelse i konkurransen har vært kontroversiell og gjenstand for boikottkampanjer både i fjor og i år på grunn av krigføringen i Gaza. Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har likevel utelukket at Israel skal utestenges fra konkurransen.

Danmark brøt forbannelsen

I alt ti land tok seg videre fra torsdagens andre semifinale, blant dem Danmark, som ikke har deltatt i en Eurovision-finale siden 2019.

De øvrige landene som tok seg videre var Litauen, Armenia, Østerrike, Luxembourg, Finland, Latvia, Malta og Hellas.

Det betyr at konkurransen er over for norske Emmy, som representerte Irland. Det er den også for Australia, Montenegro, Georgia, Tsjekkia og Serbia.

1000 tonn

I den første semifinalen tirsdag tok det norske håpet Kyle Alessandro seg videre med låta «Lighter» .

– Det var sykt. Det var som 1000 tonn som falt av skuldrene, sa Kyle til norsk presse i Basel etter at finalebilletten var sikret.

Norge fikk da følge av Albania, Sverige, Island, Nederland, Polen, San Marino, Estland, Portugal og Ukraina. Da røk Slovenia, Belgia, Aserbajdsjan, Kroatia og Kypros ut.

26 land er med i finalen på lørdag. Ti fra hver semifinale, pluss de såkalte «big 5», som automatisk er kvalifisert. De fem forhåndskvalifiserte er Tyskland, Frankrike, Spania, Storbritannia og Italia.

I tillegg er arrangørlandet Sveits automatisk kvalifisert til lørdagens finale.

Les også: Yuval Raphael splitter en hel verden – men hvem er hun?