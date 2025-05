Iran kan gi opp høyanriket uran i avtale med USA

I et intervju med NBC News sier Ali Shamkhani at USA og Iran kan få et bedre forhold i nær fremtid. Shamkhani er en nær rådgiver for Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei.

Rådgiveren sier Iran er innstilt på å forplikte seg til aldri å utvikle atomvåpen og å kvitte seg med lageret med høyanriket uran, som kan brukes til å utvikle atomstridshoder.

Videre sier Shamkhani at Iran kan gå med på kun å anrike uran på et lavere nivå med tanke på kjernekraftproduksjon.

Til gjengjeld vil han altså at USA opphever samtlige sanksjoner mot landet.

Intervjuet med Shamkhani er ett av de tydeligste signalene fra iransk side om at de er villige til å inngå en ny atomavtale.

– Det er fortsatt mulig. Hvis amerikanerne gjør som de sier, kan vi helt sikkert få et bedre forhold. Det kan føre til en bedre situasjon i nær fremtid, mener Shamkhani.

De siste ukene har det vært flere møter mellom amerikanske og iranske representanter.

