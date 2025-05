Humanitær stiftelse starter innsatsen på Gaza denne måneden

I onsdagens kunngjøring skriver organisasjonen at Israel har gått med på å øke antall «sikre distribusjonssteder», slik at hjelpen kan nå fram til hele befolkningen på Gazastripen. BBC melder at satellittbilder viser byggeaktivitet som forbereder slike distribusjonssentre.

I et brev til den israelske regjeringen ber stiftelsens direktør, Jake Wood, om at Israel legger til rette for at tilstrekkelig nødhjelp kommer inn til Gaza via eksisterende kanaler inntil Gaza Humanitarian Foundation er i full drift.

Stiftelsen forsikrer også at ingen identifiserende opplysninger om bistandsmottakere vil bli delt med Israel.

Militær bakgrunn

Gaza Humanitarian Foundation (GHF) er registrert i Genève og hevder den kan levere mat til hele Gazas befolkning, ved å gå utenom tradisjonelle kanaler og med private, væpnede sikkerhetsvakter, skriver Geneva Solutions.

Wood, og flere andre i ledelsen av stiftelsen, har bakgrunn fra det amerikanske militæret, og det er i hovedsak amerikanere og amerikanske organisasjoner som står bak stiftelsen, ifølge sveitsiske Le Temps.

Israel har blokkert all nødhjelp til Gaza siden mars, men har lansert en militær nødhjelpsplan, der de overtar kontrollen over utdelingen av nødhjelp.

– Mareritt

FN og en rekke land har avvist den israelske planen og generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen omtalte den tidligere i måneden som et dystopisk mareritt.

– Hvis du ikke er registrert og godkjent av det israelske militæret og disse sikkerhetsselskapene, så får du heller ikke hjelp. Det ligner et slags dystopisk mareritt og har ingenting til felles med de humanitære prinsipper vi bruker alle andre steder i verden for å nå fram til de som trenger hjelp mest, sa Egeland til NTB.

– Vi må som uavhengige hjelpeorganisasjoner alltid selv få bestemme hvem som trenger vår hjelp og gi den til dem hvor og når de trenger den mest. En part i en krig kan ikke få diktere dette.

