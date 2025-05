HRW: Israels plan for Gaza nærmer seg utryddelse

Mange av de drepte i torsdagens angrep er kvinner og barn, ifølge palestinske kilder.

– Det er granatangrep døgnet rundt, og området er stappfullt av mennesker og telt, sier Amir Selha, en palestinsk mann som befinner seg nord på Gazastripen.

Over hundre mennesker er drept i israelske angrep siden daggry, ifølge sivilforsvaret i det palestinske området.

Samtidig meldes det at fem palestinere er drept av israelske soldater på den okkuperte Vestbredden.

Angrepene skjedde samme dag som palestinerne markerte Nakba – katastrofen – der de minnes at om lag 750.000 palestinere i 1948 ble fordrevet eller flyktet fra det som i dag er Israel.

– Avskyelig opptrapping

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) anklager Israel for grove krigsforbrytelser.

– Den israelske regjeringens plan om å rive ned det som er igjen av Gazas sivile infrastruktur, og samle den palestinske befolkningen på et bitte lite område, betyr en avskyelig opptrapping av de pågående forbrytelsene mot menneskeheten, etnisk rensing og folkemord-handlinger, skriver HRW i en uttalelse torsdag.

Israel har kategorisk avvist at de er i ferd med å utføre et folkemord, og legger all skyld for konflikten på Hamas.

Trump: – Frihetssone

Angrepene blir gjennomført samtidig som USAs president Donald Trump er på rundreise i tre arabiske golfstater, først og fremst for å inngå enorme investeringsavtaler.

Torsdag kommenterte han situasjonen på Gazastripen ved å love det han kalte en «frihetssone».

– Gaza har vært et område fylt av død og ødeleggelse. Men USA kommer til å engasjere seg, og det kommer til å bli en frihetssone, hevdet han, men uten å si hvordan det skal gjøres.

Han nevnte igjen muligheten for at USA kan ta kontroll over den palestinske Gazastripen.

– Jeg ville vært stolt om USA hadde det, tar det, forvandler det til en frihetssone og lar bra ting skje. Plassere mennesker i hjem der de kan være trygge, sa Trump under et besøk i Qatar, ett av landene som har meglet mellom Israel og Hamas.

Ber Vesten reagere

HRW ber alle land som har sluttet seg til Genèvekonvensjonene, om å handle for å stanse Israel. Gruppen ber også Hamas om å løslate gislene som fortsatt befinner i Gaza.

23 gisler og levningene av 35 døde gisler antas å fortsatt befinne seg i det palestinske området.

– Å høre israelske politikere briske seg med planer om å presse Gazas 2 millioner innbyggere inn på et enda mindre område, mens de gjør resten av landområdene ubeboelige, bør håndteres som en brannalarm på nivå fem i London, Brussel, Paris og Washington, sier HRWs fungerende leder Federico Borello.

– Israels blokade har ført til at militær taktikk er blitt et verktøy for utryddelse, sier han videre.

I sin uttalelse skriver HRW at Israels siste plan for Gaza nærmer seg utryddelse.

– Hva er igjen?

Angrepene torsdag var blant annet rettet mot boligområder i den sørlige byen Khan Younis.

– De har bombet Gaza i 19 måneder. Hva er igjen i Gaza? Uskyldige barn dør. Det finnes ingen væpnet aktivitet her. De fleste av dem er eldre mennesker som dør, sier Hasan Moqbel, en fordrevet palestiner, til Al Jazeera.

Blant de drepte er en journalist som jobbet for qatarske Al Araby TV. Hasan Samour skal ha blitt drept sammen med elleve familiemedlemmer.

En videofotograf opplyser at han telte ti luftangrep mot byen natt til torsdag. Fotografen, som jobber for det amerikanske nyhetsbyrået AP, forteller at han så et stort antall drepte bli brakt til likhuset ved Nasser-sykehuset. Enkelte av sekkene skal ha inneholdt levninger av flere personer.

Sultkatastrofe

Det var andre natt på rad med kraftige israelske luftangrep både sør og nord på Gazastripen.

Onsdag tok angrepene livet av rundt 80 mennesker, ifølge Gazas sivilforsvar. Blant dem var over 20 barn som ble drept i Jabalia i nord.

Israel har gjort det klart at de vil drive den palestinske befolkningen til et lite område helt sør på Gazastripen, for så å sende dem til andre land. De vil også lage sitt eget system for nødhjelpsutdeling etter å ha strupt all nødhjelp til Gaza siden 2. mars. Mange av Gazas innbyggere har ikke lenger noe mat å spise, og bilder viser svært avmagrede barn.

Minst 57 barn har sultet i hjel siden nødhjelpsblokaden ble total, opplyste palestinske myndigheter tidligere i uka.

Flere sykehus rammet

Denne uken har Israel også angrepet flere sykehus. På ett av dem, Det europeiske sykehuset i Khan Younis, ble om lag 30 mennesker drept tirsdag.

Israel skal ha vært ute etter Hamas-lederen Mohammed Sinwar og har senere publisert bilder av det som hevdes å være «terrortunneler» under sykehuset.

Men ifølge den israelske avisen Haaretz viser militærets flybilder ikke en tunnel under sykehuset, men under en nærliggende skole. Skolen fikk ingen skader i angrepet.

Det europeiske sykehuset er nå ute av drift, og Gazas kreftpasienter har mistet det som var deres eneste helsetilbud, opplyser Gazas helsedepartement.

Drepte såret journalist

Også Nasser-sykehuset i Khan Younis ble rammet av et israelsk angrep tirsdag. Her ble den kjente palestinske fotojournalisten Hassan Eslaiah drept.

Israel hevdet at han i virkeligheten var Hamas-kriger, noe han selv avviste.

Samme dag ble fremkommeligheten til Al Awda-sykehuset og Det indonesiske sykehuset i Nord-Gaza ødelagt av israelske kampfly, opplyser den norske organisasjonen Norwac, som i flere omganger har sendt kirurgiske kriseteam til Det europeiske sykehuset.

Et team hadde nettopp forlatt sykehuset da det ble rammet av angrepet tirsdag.

