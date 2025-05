Eide positiv til Trumps Nato-krav: – Vi har sluppet litt billig unna

Av Bibiana Piene/NTB

Et nytt prosentmål som skal erstatte det mye omtalte toprosentmålet, blir en av toppsakene på Natos uformelle utenriksministermøte i den tyrkiske badebyen Antalya torsdag.

USAs Donald Trump har lenge krevd et nytt mål på 5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

– 5 prosent er ikke bare et tall, det er en nødvendighet, slo USAs Nato-ambassadør Matthew Whitaker fast i forkant av møtet.

Lettere å svelge

Men Nato-sjef Mark Rutte har behendig brutt målet ned til 3,5 prosent til forsvar og 1,5 prosent til andre formål, som infrastruktur og grensekontroll.

Det gjør det lettere for landene å svelge.

– Jeg kommer til å signalisere at Norge er positiv til et økt styrkemål i størrelsesorden 3,5 prosent, sier Eide til NTB.

Foreløpige anslag viser at Norge kan komme opp i 3,3 prosent ved utgangen av 2025.

Tyskland og Danmark kommer med lignende signaler.

– Hvis man har den tilnærmingen, så er kanskje ikke 5 prosent helt urimelig, sier Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

– Ikke enkelt

Planen er at Nato-landene skal bli enige før Nato-toppmøtet i Haag i slutten av juni. Men veien fram blir ikke enkel, konstaterer Eide.

– Det er viktig å ha en ærlig samtale om at dette er skikkelig krevende for mange. Det tenker jeg blir fremført med styrke på møtet i dag, sier han.

– Vi må erkjenne at dette blir et enormt løft for mange Nato-land. Særlig dem som fortsatt ligger under 2 prosent. Dette er jo land som da må ta opp mer gjeld. Det betyr jo at de fort må betale mer i renter enn til forsvaret, eller må kutte i velferdstjenester. Det er jo ikke enkelt, dette, føyer han til.

Sluppet billig unna

– Håpet er jo at vi kommer til Haag og klarer å bli enig om noe som både er meningsfylt og henger sammen, og som gjør at vi styrker det transatlantiske samholdet. Det jeg opplever, er at alle europeerne har skjønt at Europa har sluppet litt billig unna, sier Eide.

Men både Norge og andre europeiske land kommer til å understreke at pengene må brukes smartere.

– Du må vite hvorfor du bruker mer penger, sier Eide.

En nødvendig grunnstein er et felles fiendebilde.

– Vi må stå samlet om hva som er hovedtrusselen mot Nato. Det er et mer aggressivt Russland, sier Eide.

Samtidig vil det bli et ekstra stort fokus på Ukraina og de kommende samtalene med Russland på møtet. Disse skal også finne sted i Tyrkia torsdag.

Men onsdag kveld ble det klart at verken Vladimir Putin eller Donald Trump kommer til Istanbul for å møte Ukrainas Volodymyr Zelenskyj.

Én stemme om Ukraina

Samtidig virker USA å ha snudd 180 grader når det gjelder Russland.

– Russland krever for mye, slo visepresident J.D. Vance på et møte i Washington sist uke, ifølge Financial Times.

Eide mener at forskjellen mellom Europa og USA når det gjelder synet på konflikten, har krympet.

– Det er bra. Og det vet vi at også ukrainerne opplever som bra. Da kan jo Nato-møtet her, hvor Rubio (USAs utenriksminister, red.anm.) kommer, brukes til å forsterke en felles posisjon i Nato på dette.

– Et av våre mål er å bidra til at Vesten igjen kommuniserer med én stemme, sier han.