Sivilforsvaret i Gaza: 80 drept i israelske angrep onsdag

Av disse skal 59 være drept i den nordlige delen av Gazastripen.

Tidligere på dagen opplyste sykehuskilder at minst 48 mennesker – blant dem 22 barn – var drept nord på Gazastripen.

Organisasjonen Leger Uten Grenser (MSF) fordømmer Israel for med vitende og vilje å skape en humanitær krise.

– Vi er vitne til en direktesendt utradering av palestinske liv i Gaza, sier organisasjonen i en uttalelse onsdag.

Tirsdag varslet statsminister Benjamin Netanyahu at israelske soldater vil gå inn i Gaza med «full kraft», og at Israel leter etter land som vil ta imot Gazas to millioner palestinere.

Samtidig lider befolkningen under stor matmangel som følge at Israel siden 2. mars har nektet å slippe nødhjelp inn til Gaza.

Israel ønsker å overta kontrollen over all nødhjelpsutdeling på Gazastripen, men både Russland, Kina og Storbritannia har sagt nei til planen og krever i stedet at Israel må oppheve blokaden.