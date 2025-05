Netanyahu anklager Macron for å ta parti med «terrororganisasjon»

– Macron har igjen tatt parti med en morderisk islamistisk terrororganisasjon og gjengitt deres forkastelige propaganda, sier Netanyahu i en uttalelse.

Det var i et TV-intervju tirsdag at Macron kalte den israelske regjeringens oppførsel rundt blokaden for uakseptabel og skammelig.

FN og hjelpeorganisasjoner har advart om en humanitær katastrofe og overhengende hungersnød i de krigsherjede områdene i Gaza.

Macron fortalte at han i et nylig møte med Netanyahu ble sint, og at de hadde en skarp meningsutveksling. Men at det er USAs våpen Israel er avhengige av, og at det er Donald Trump som sitter med spakene.

De siste dagene har Israel trappet opp bombingen, med mål om å få Hamas til å frigi de gjenværende gislene. Redd Barna melder at 22 barn ble drept i Gaza natt til onsdag.