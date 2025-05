Minst 22 barn drept i Gaza de siste timene

– Barn i Gaza lever i et helvete på jord. De blir utsultet, lemlestet og drept – og ingen steder er trygt. At 22 barn nå er drept på én natt, er ikke en ulykke. Det er et resultat av en krig som fullstendig har mistet sitt moralske kompass, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– Nå må det internasjonale samfunnet reagere kraftig. Vi krever at Norge umiddelbart trekker ut alle investeringer oljefondet har i israelske selskaper som muliggjør disse grusomme folkerettsbruddene, sier Fylkesnes videre i en epost til NTB.

– Krig uten grenser

Til sammen 65 mennesker er ifølge palestinske kilder drept i de seneste israelske angrepene. 45 av dem befant seg i Jabalia i nord, og her var 22 av de drepte barn, opplyser Det indonesiske sykehuset i Jabalia til nyhetsbyrået AP.

– Det er en konsekvens av en krig uten grenser. Verden har mulighet til å stoppe dette! Og historien vil dømme oss for hva vi gjorde – eller lot være å gjøre, mener Fylkesnes.

Det israelske militæret har så langt ikke kommentert angrepene og antall drepte, og sier de arbeider med å verifisere meldingene.

Israelsk opptrapping

Tirsdag varslet statsminister Benjamin Netanyahu at israelske soldater vil gå inn i Gaza med «full kraft», og at Israel leter etter land som vil ta imot Gazas to millioner palestinere.

Samtidig lider befolkningen under stor matmangel som følge at Israel siden 2. mars har nektet å slippe nødhjelp inn til Gaza.

Israel ønsker å overta kontrollen over all nødhjelpsutdeling på Gazastripen, men både Russland, Kina og Storbritannia har sagt nei til planen og krever i stedet at Israel må oppheve blokaden.

Trump i Midtøsten

Angrepene blir gjennomført mens USAs president Donald Trump befinner seg i Saudi-Arabia før han skal videre til to andre golfland, blant annet Qatar, som har meglet mellom Israel og Hamas.

Han har gitt Israel frie tøyler på Gazastripen, men skal ikke være enig i den siste opptrappingen.

Hamas ba om en våpenhvile i forbindelse med at gruppen løslot en israelsk soldat med amerikansk statsborgerskap mandag, men Israel har blankt avvist å stanse angrepene.

En talsmann for sivilforsvaret sa tidligere onsdag at minst 25 mennesker er drept i angrep mot Jabalia og fire i byen Khan Younis i sør.