Dette landet er det beste stedet å være barn – Norge ikke med på lista

FNs barnefond har rangert 43 OECD- og EU-land basert på mål for psykisk velvære, fysisk helse og kunnskap.

Rapporten som ble lagt fram onsdag, viser at barns akademiske kunnskap har gått tilbake i mange land, noe som tilskrives skolestengninger under pandemien.

Unicef-topp Bo Viktor Nylund sier imidlertid at barn allerede slet på flere områder også før pandemien.

– Stilt overfor økt økonomisk usikkerhet, må landene nå prioritere barns utdanning, helse og velvære for å sikre dem muligheter og lykke gjennom livet, i tillegg til å ivareta den økonomisk sikkerheten i samfunnene vår, sier Nylund.

Det anslås at rundt 8 millioner 15-åringer i de 43 landene – rundt halvparten av barn i den alderen – ikke var lese-, skrive- og regnekyndig på et funksjonell nivå. Det innebærer at de ikke er i stand til å forstå en enkel tekst. Andelen som ikke hadde gode nok grunnkunnskaper på dette feltet, var høyest i Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Kypros og Mexico.

Det er også lyspunkter i rapporten, som at barnedødeligheten beveger seg jevnt og trutt nedover, at det er færre selvmord blant barn og at andelen som gjennomfører skolegang, øker.

Samtidig peker rapporten på bekymringer rundt psykisk helse og viser at barns tilfredshet med livet er fallende. Japan var det eneste landet med tydelig bedring på det området.

Mangelfulle opplysninger om barns tilfredshet med livet er grunnen til at Norge, sammen med blant annet Australia og USA ikke kunne rangeres fullstendig i rapporten.

