Zelenskyj: Vil bare møte Putin

Møtet skal etter planen finne sted i Istanbul torsdag, men det er ikke klart om Putin kommer til å dukke opp.

Men det er bare ham Zelenskyj vil møte, ifølge en høytstående myndighetsperson i Ukraina, og øvrige delegasjonsmedlemmer fra Russland er ikke godt nok.

Litt senere tirsdag formiddag bekreftet Kreml at de gjør forberedelser til møtet, men ville ikke kommentere videre rundt hvem som eventuelt skal representere Russland.

Det kommer de til å kunngjøre «når Putin anser det passende», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ukraina sier et fravær fra Putin vil være et «endelig tegn» på at Russland ikke ønsker fred.

Ukraina og Russland har ikke møttes til direkte forhandlinger om en slutt på krigen eller våpenhvile siden 2022. Det var Putin som foreslo samtalene i Tyrkia, og Zelenskyj har sagt at han venter at hans russiske kollega dukker opp.

Donald Trump har tilbudt seg å delta i samtalene.

