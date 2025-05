Zelenskyj: Møter Erdogan i Ankara, drar til Istanbul hvis Putin dukker opp der

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uansett skal Zelenskyj møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i den tyrkiske hovedstaden Ankara.

Tidligere har Zelenskyj sagt at han torsdag kommer til å vente på Putin i Istanbul. Dermed har han sagt tydelig ifra om at han er klar for direkte samtaler med den russiske presidenten.

– Vi vil gjøre alt for å sikre at dette møtet finner sted, sa Zelenskyj på en pressebrifing i Kyiv tirsdag.

Trump invitert

Zelenskyj har invitert USAs president Donald Trump til å delta i Istanbul-møtet, noe Trump selv ikke har utelukket. Men om Putin faktisk drar til Istanbul, er foreløpig høyst usikkert.

Hvis ikke Putin stiller, ønsker ikke Zelenskyj å delta i et møte med andre representanter for Russland.

Grunnen er at alt i Russland avhenger av Putin, påpeker Zelenskyj. Han tror direkte samtaler med Putin er det eneste som kan sikre en våpenhvile i Ukraina.

De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Keith Kellogg vil dra til Istanbul for å delta i samtaler mellom Russland og Ukraina, forteller anonyme kilder til Reuters. Zelenskyj sier han skal være i Tyrkia torsdag og fredag.

– Putin er redd

Men Zelenskyj har liten tro på at framstøtet nå faktisk vil føre fram. Han hevder Putin er redd for å møte ham.

– Jeg tror Putin ikke ønsker at krigen skal slutte, at han ikke ønsker en våpenhvile eller forhandlinger.

Hvis ikke Putin sier ja til møtet i Istanbul, ber Zelenskyj USA og Europa innføre enda strengere sanksjoner mot Russland.

