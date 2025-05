Tyskland forbyr høyreekstrem gruppe – flere politiaksjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er innenriksdepartementet som har besluttet å forby gruppen som kaller seg Königreich Deutschland (Tysklands kongedømme). Politiet har tirsdag morgen ransaket i alt 14 såkalte objekter i flere delstater.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA har gruppen omtrent 6000 medlemmer. Den anklages for å ha etablert en «motstat» og for å ha skapt kriminelle økonomiske strukturer.

Gruppen er også kjent for å spre en rekke høyreorienterte konspirasjonsteorier. Ifølge innenriksminister Alexander Dobrindt har gruppens medlemmer brukt antisemittiske konspirasjonsteorier for å underbygge at de har rett til å danne en egen stat i staten.

Tirsdagens politiaksjoner var rettet mot adresser i blant annet Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pflaz, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen.

Gruppens selvutnevnte «konge», Peter Fitzek, er pågrepet i byen Halsbrücke. Det er flere uker siden tysk politi utstedte en arrestordre mot ham. Halzbrücke ligger i Sachsen, og det er også meldt om politiaksjoner i to andre byer i samme region, Dresden og Leipzig, skriver Tagesschau.