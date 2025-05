Teamet rundt Joe Biden vurderte rullestolbruk, ifølge ny bok

Det kommer fram i en ny bok av journalistene Jake Tapper og Alex Thompson, skriver Axios.

De skriver at presidentens helse ble raskt redusert i 2023 og 2024, og at rådgiverne diskuterte om han måtte bruke rullestol dersom han skulle bli gjenvalgt. De skal ha konkludert med at rullestol ikke ble aktuelt før etter valget var avgjort.

Rådgiverne og Bidens lege skal ha vært særlig bekymret for flere fall og skader som kunne redusere ham ytterligere.

Det kommer også fram at de ønsket å dekke over 81-åringens helseproblemer under valgkampen, samt at det var avvik mellom det som ble sagt offentlig fra legen og rådgiverne, og den faktiske situasjonen.

Boken er basert på intervjuer med flere enn 200 personer og er gjennomført etter valget i 2024.