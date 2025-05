Skuespiller Gérard Depardieu dømt til fengsel for overgrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han er funnet skyldig i overgrep mot begge de to kvinnene som saken omhandlet, ifølge dommen fra domstolen i Paris tirsdag.

Aktor la ned påstand om 18 måneder betinget fengsel, og den avsagte dommen er i tråd med dette.

Aktor ba også om at 76-åringen gjennomgår psykologbehandling, registreres som seksualforbryter og at han betaler 20.000 euro i oppreisning til de to kvinnene som har anklaget ham for overgrep. Det tilsvarer drøyt 230.000 kroner.

Dommen blir anket, opplyser Depardieus forsvarer.

– Rovdyr

– Dere synes kanskje at han er en god skuespiller og elsker filmene hans. Men han er også et seksuelt rovdyr, sa den ene kvinnens advokat i retten.

Overgrepene Depardieu er anklaget for, skjedde angivelig under innspillingen av filmen «Les volets verts» i 2021.

Anouk Grinberg, en fremtredende skuespiller som også medvirket i filmen, har støttet opp om anklagene fra de to kvinnene i saken, en scenograf (54) og en regissørassistent (34). Begge kvinnene hevder at Depardieu utsatte dem for seksuell vold.

Avviser anklagene

Rundt 20 kvinner har anklaget Depardieu for upassende oppførsel, men saken med de to kvinnene er den første som kommer for retten.

Han avviser alle anklagene, men har erkjent at flere kan ha oppfattet oppførselen hans som upassende.

Depardieu risikerte opp til fem års fengsel, selv om påtalemyndigheten altså la ned en langt mildere påstand. Det var opp til sakens tre dommere å bestemme dommen.

Ble ikke trodd

Depardieus forklaring var ikke overbevisende, ifølge dommer Thierry Donard.

En av de to kvinnene sa i retten at Depardieu klådde på hele kroppen hennes samtidig som han holdt tak i henne med beina sine.

– Han tok på alt, inkludert brystene mine. Jeg var livredd, men han lo, sa hun i retten.

Donard understreker at to vitner stilte seg bak hennes forklaring, og sa at Depardieu var motstridende i sin forklaring.

Høyprofilert

Saken mot Depardieu er den mest profilerte av metoo-sakene i Frankrike. Etter gjennombruddet på 1970-tallet ble han en av de største profilene i fransk filmbransje.

Han har medvirket i mer enn 200 filmer og TV-serier og ble Oscar-nominert for innsatsen i filmen «Cyrano de Bergerac» fra 1990. Han vant prisen for beste skuespiller på filmfestivalen i Cannes for samme film.

