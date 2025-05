Rapport: Dobbelt så mange på flukt i eget land som for seks år siden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Ann Fredriksen/NTB

På bare seks år har antall internt fordrevne doblet seg, ifølge den årlige rapporten Global Report on Internal Displacement 2025 (GRID). Antallet er igjen rekordhøyt, 83,4 millioner.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland mener verden mangler lederskap på et felt som sjelden når opp til avisenes overskrifter.

– Mangelen på fremgang er både en politisk fiasko og en moralsk skamplett for menneskeheten. Nå er det på tide at styresmaktene viser politisk vilje og investerer i varige løsninger på fluktkrisene, sier Egeland i en pressemelding i forbindelse med at rapporten ble publisert tirsdag.

Den er laget av Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), som holder til i Genève, og som siden etableringen i 1998 har vært en del av Flyktninghjelpen. Senteret samler inn data om internflyktninger og lager analyser som kan legge grunnlag for politiske beslutninger.

Flest i Sudan

Sudan topper listen over landene med flest internt fordrevne. Der var 11,6 millioner mennesker registrert som fordrevet i fjor. I Kongo, der har antallet økt til 5,3 millioner. Verken i Sudan eller Kongo er det noen løsning i sikte på de blodige krigene, som også er preget av massive overgrep mot sivile, matmangel og sult.

Mens 73,5 millioner mennesker er fordrevet som følge av krig og konflikt, er 9,8 millioner fordrevet som følge av naturkatastrofer. Begge tallene er rekordhøye.

– Forhold som fattigdom, ulikhet, ustabilitet og klimaendringer driver fram forflytninger år etter år, og fører til enda flere fordrevne i tillegg til de som allerede lever som fordrevne, heter det i rapporten.

– Internflukt er et område der konflikt, fattigdom og klima kolliderer og rammer de mest sårbare menneskene hardest, sier Alexandra Bilak, direktør i IDMC.

Rapporten peker også på at mange blir fordrevet gang på gang, ikke minst på Gazastripen, der nesten alle de drøyt to millioner innbyggerne er drevet på flukt, mange av dem flere ganger etter hvert som Israel har gitt nye ordre om tvangsforflytninger.

– Trenger mer oppmerksomhet

Bilak understreker at de mange internflyktningene er en politisk utfordring som krever langt mer oppmerksomhet enn den får i dag.

Kuttene i humanitær hjelp, ikke minst fra USA, innebærer store konsekvenser for blant annet mennesker på flukt i eget land. I tillegg blir kutt i nødhjelp brukt som en del av krigføringen, som på Gazastripen, der Israel har hindret all leveranse av nødhjelp siden 2. mars.

– Hver gang den humanitære støtten kuttes, mister enda en fordrevet person tilgangen til mat, medisiner, trygghet og håp. I løpet av det siste året har jeg møtt internt fordrevne familier i Kongo, Palestina og Sudan, og hørt dem fortelle om de ødeleggende konsekvensene flukten har hatt for livet deres og for håpet for framtiden, sier Jan Egeland.

Verre grunnet klima

Årets rapport viser at antall land der mennesker blir fordrevet som følge av konflikt og katastrofer, har tredoblet seg siden 2009. Den viser også at drøyt tre av fire mennesker som ved utgangen av 2024 var på flukt på grunn av konflikt og vold, bodde i land med høy eller svært høy sårbarhet for klimaendringer.

Det går også fram at katastrofer i fjor utløste i alt 45,8 millioner interne forflytninger, noe som er det høyeste antallet siden IDCM begynte å overvåke katastrofe-fordrivelser og -forflytninger i 2008.

USA alene sto for nesten en firedel av de globale katastrofe-fordrivelsene, og var ett av 29 land og territorier som registrerte de høyeste tallene noensinne.

