Merz krever framgang i fredssamtaler for Ukraina denne uken

– Vi venter på Putins beslutning og vi er enige om at hvis det ikke er reell framgang denne uken, så kommer vi til å jobbe sammen på et europeisk nivå for betydelig strengere sanksjoner, sa Merz på en pressekonferanse tirsdag.

Han sa at de kom til å jobbe med sanksjoner innen energi- og finansmarkedene.

– Nå er det opp til Putin å godta tilbudet om forhandlinger og godta en våpenhvile. Ballen ligger fullstendig på Russlands banehalvdel, sa Merz.

Han sa at han beundrer Zelenskyjs mot til å møte Putin direkte.

Russiske myndigheter har foreløpig ikke bekreftet hvem som kommer til å representere landet i et eventuelt møte i Istanbul Tyrkia. Zelenskyj har krevd å snakke med Putin direkte.