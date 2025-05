Helsemyndighetene i Gaza: 16 drept og 70 såret i israelsk angrep på sykehus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen som opplyser om tallene på drepte og sårede tirsdag kveld.

I tillegg til dem som skal være drept og såret, er det en rekke andre mennesker som ikke er gjort rede for. Ni missiler traff gårdsplassen ved sykehuset og området rundt, ifølge departementet.

Militæret i Israel hevder angrepet var rettet mot et Hamas-kommandosenter som angivelig lå under sykehuset i Khan Younis, sør på Gazastripen.

Ifølge ubekreftede meldinger i israelske medier kan angrepet ha vært rettet mot Mohammed al-Sinwar. Han er bror til Hamas-lederen Yahya al-Sinwar, som ble drept i fjor.

Det antas at Mohammed al-Sinwar har overtatt ledelsen av Hamas’ væpnede fløy.

Natt til tirsdag ble en såret palestinsk fotojournalist drept i et israelsk angrep på et annet sykehus i Khan Younis. Hassan Eslaiah var innlagt på sykehuset med skader han fikk i et israelsk luftangrep i april.

Israel hevder at Eslaiah i virkeligheten var Hamas-kriger, noe han selv avviste.