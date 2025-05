FNs nødhjelpssjef ber sikkerhetsrådet hindre folkemord i Gaza

Anmodningen kommer etter at Israel varslet at de kommer til å gjenoppta operasjonene i Gaza med full styrke.

– Hvilke ytterligere bevis trenger dere nå, spurte Fletcher i en orientering for Sikkerhetsrådet der han redegjorde for det han kalte Israels umenneskelige handlinger i Gaza.

– Vil dere handle – besluttsomt – for å forhindre folkemord og sikre respekt for internasjonal humanitærrett?

Fletcher kom med sterk kritikk av Israels plan for distribusjon av nødhjelp i Gaza og kritiserte den som et «kynisk skuespill», en bevisst avledningsmanøver og et fikenblad for ytterligere vold og fordrivelse.

Han minnet sikkerhetsrådet om at det ikke er kommet inn forsyninger av mat, medisiner, vann eller telt i det krigsherjede palestinske området på mer enn ti uker.

– Vi kan redde hundretusener av overlevende. Vi har grundige mekanismer for å sikre at hjelpen når fram til sivile og ikke til Hamas, men Israel nekter oss tilgang og setter målet om å avfolke Gaza foran livene til sivile, sa Fletcher.

Les også: Helsemyndighetene i Gaza: Minst 16 drept og 70 såret i israelsk angrep på sykehus