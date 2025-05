FN fastslår at Russland skjøt ned malaysisk fly

Alle de 298 om bord ble drept da Malaysia Airlines’ rute MH17 ble skutt ned på vei fra Amsterdam til Malaysias hovedstad Kuala Lumpur 17. juli for elleve år siden. Det var 196 nederlendere og 38 australiere blant de drepte, sier de to landenes regjeringer.

– Denne avgjørelsen er et viktig skritt i retning av å etablere sannheten rundt det som skjedde og oppnår rettferd for ofrene. Den sender også et klart budskap til verdenssamfunnet: Stater kan ikke bryte folkretten uten konsekvenser, sier Nederlands utenriksminister Caspar Veldkamp.

De to landene sier Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) i løpet av de nærmeste ukene skal vurdere hva salgs erstatning som er passende etter nedskytingen.

Flyet ble skutt ned mens det pågikk kamper mellom russiskstøttede separatister og ukrainske styrker øst i Ukraina. I november 2022 dømte en nederlandsk domstol tre menn – to russere og en ukrainer – in absentia for drap for rollen de hadde i angrepet. Russland kalte dommen skandaløs og sa de ikke ville utlevere sine borgere.

Det er Nederland og Australia som har brakt saken inn for ICAO.

