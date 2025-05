Flere museumsgjester enn innbyggere i Italia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Colosseum i Roma er den mest besøkte turistattraksjonen i landet og tiltrakk seg 14,7 millioner besøkende i fjor. Deretter følger Uffizi-galleriet i Firenze (5,3 millioner) og Pompeii (4,3 millioner).

Italienske og utenlandske turisters billettkjøp bidro med over 382 millioner euro – drøyt 4,4 milliarder kroner med dagens kurs – til statskassen. Bare på Colosseum ble det solgt billetter for over 100 millioner euro.

Tallene inkluderer ikke museene i Vatikanet, som mottar rundt 6 millioner besøkende i året. Det ville gitt dem en andreplass dersom de ble regnet med på Italias toppliste.

