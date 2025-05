Flere journalister drept i Gaza enn i alle andre kriger til sammen

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Over 230 palestinske journalister og mediefolk er de siste 19 månedene drept i israelske angrep på Gazastripen, viser en sammenstilling av tall fra Det palestinske journalistforbundet (PJS), Committee to Protect Journalists (CPJ) og Al Jazeera.

Senest i forrige uke ble to journalister drept i Gaza. Yahya Sobeih var blant 28 som ble drept i et angrep mot en av Gaza bys få gjenværende restauranter, få timer etter at han var blitt far for første gang.

Journalisten Nour Al-Din Abdo ble samme dag drept i et angrep mot en skole som huset flyktninger øst i Gaza by.

Målrettede

Flere av de israelske angrepene har vært målrettede og har rammet tydelig merkede biler eller lokaler som ble benyttet av journalister.

Andre journalister har blitt drept sammen med familiemedlemmer i angrep mot bolighus, telt eller skoler der de i likhet med andre krigsflyktninger håpet å være trygge.

Foruten alle som er drept, er rundt 400 palestinske journalister såret i angrep, og rundt 50 holdes i israelsk fangenskap. Nærmere 90 redaksjonslokaler i Gaza er også ødelagt, ifølge PJS.

Flere drept

Israel har siden oktober 2023 drept flere journalister og mediefolk på Gazastripen enn antallet journalister som er drept i samtlige kriger i verden siden den amerikanske borgerkrigen, med unntak av Irak-krigen.

Det går fram av en rapport utarbeidet av Cost of War, et prosjekt ved The Watson Institute for International and Public Affairs ved det anerkjente Brown-universitetet i USA.

Rapporten tar for seg drap på journalister i den amerikanske borgerkrigen, første og andre verdenskrig, Korea-krigen, Vietnam-krigen, krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet og krigen i Afghanistan etter 11. september 2001.

Irak-krigen

Irak-krigen kostet rett nok 285 journalister og medieansatte livet, flere enn de som hittil er drept i Gaza, men den krigen er holdt utenfor.

– Det er ikke sammenlignbart, påpeker Cost of War, som viser til at Irak-krigen pågikk i hele 22 år.

Mens det i Irak i gjennomsnitt ble drept 13 journalister årlig i løpet av krigen, er det i Gaza i gjennomsnitt drept 13 journalister i måneden siden Israel innledet angrepene, går det fram av rapporten.

Ekstrem risiko

De lokale journalistene i Gaza løper ikke bare ekstrem risiko, angrepene mot dem bidrar også til å svekke nyhetsdekningen fra krigen, påpeker Cost of War.

Israel nekter utenlandske journalister adgang til Gaza, og internasjonale medier må derfor benytte seg av lokalt ansatte og frilansere.

Medienes egne prioriteringer forhindrer også at omverdenen får tilstrekkelig adgang til informasjon fra krigen, påpeker Cost of War.

– Det synkende antallet erfarne utenrikskorrespondenter i konfliktområder, som følge av langsiktige endringer i den globale nyhetsbransjen, har ført til nedprioritering av internasjonal nyhetsdekning, konstaterer de.

Dette skaper «nyhetsmessige blindsoner», fører til at overgrep kan skje ustraffet og bør gi grunn til bekymring, heter det i rapporten.

Kostet dyrt

Al Jazeera er blant få internasjonale medier som har et nærvær i Gaza, noe som har kostet TV-kanalen dyrt.

Sju av kanalens journalister er drept, den siste i rekken var 23 år gamle Hossam Shabat som ble drept i et luftangrep 24. mars.

Bilen han satt i var tydelig merket med Al Jazeeras logo, og TV-kanalen hevder angrepet derfor var målrettet.

Shabat visste hvilken risiko han løp som journalist i Gaza og hadde derfor skrevet et budskap som skulle leses opp dersom han ble drept.

– Hvis du leser dette, betyr det at jeg er blitt drept – mest sannsynlig målrettet – av de israelske okkupasjonsstyrkene. Da alt dette begynte, var jeg bare 21 år gammel – en student med drømmer som alle andre. De siste 18 månedene har jeg viet hvert øyeblikk av livet mitt til folket mitt. Jeg dokumenterte grusomhetene i det nordlige Gaza minutt for minutt, fast bestemt på å vise verden sannheten de prøvde å skjule, skrev han.

– Jeg ber deg nå: Ikke slutt å snakke om Gaza. Ikke la verden se bort. Fortsett å kjempe, fortsett å fortelle våre historier – helt til Palestina er fritt, lyder budskapet fra den drepte journalisten.

Norsk bekymring

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er blant dem som har uttrykt dyp bekymring over de mange journalistene som er drept Gaza.

– Journalister spiller en avgjørende rolle i å samle og dele pålitelig informasjon under væpnede konflikter og må beskyttes, understreket han alt i oktober i fjor.

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har også engasjert seg og skrev i fjor brev til Israels ambassadør i Norge med krav om tiltak for å beskytte journalister i Gaza.

– Det er Israels plikt å bidra til at det er mulig for journalister å oppholde seg i et område, dokumentere og informere uten å risikere liv og helse, het det i brevet.

Norsk Journalistlag har også oppfordret den norske regjeringen til å ta et lederansvar.

– Siden 2017 har Norge vært på toppen av Reportere uten grensers pressefrihetsindeks, og norske myndigheter bør definitivt også ta et lederansvar og si tydelig fra til israelske myndigheter om at situasjonen for pressefrihet og journalistsikkerhet er fullstendig uakseptabel, het det i et brev fra dem til statsminister Jonas Gahr Støre og Eide i fjor.

