EUs utenrikssjef tror ikke Putin tør å møte Zelenskyj

Møtet mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Putin skal etter planen finne sted i Istanbul torsdag. Det er imidlertid ikke klart om Putin kommer til å dukke opp.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier tirsdag at Putin ikke tør å møte Zelenskyj i Istanbul. Hun tror dessuten ikke at Russland egentlig ønsker fred i Ukraina.

Ukraina og Russland har ikke møttes til direkte forhandlinger om en slutt på krigen eller våpenhvile siden 2022. Det var Putin som foreslo samtalene i Tyrkia, og Zelenskyj har sagt at han venter at hans russiske kollega dukker opp.

Tirsdag ettermiddag kom også nyheten om at Zelenskyj planlegger et møte med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i den tyrkiske hovedstaden Ankara, men at han drar til Istanbul dersom Putin dukker opp der.

Ukraina sier et fravær fra Putin vil være et «endelig tegn» på at Russland ikke ønsker fred.

